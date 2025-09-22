В Буинске произошел пожар: есть жертвы

Горение полностью ликвидировано. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины

Фото: Реальное время

В результате пожара, произошедшего в частном гараже на улице Матросова, погиб 32-летний мужчина, еще двое мужчин, 40 и 33 лет, получили термические ожоги и были госпитализированы в Буинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в 17:03. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят два легковых автомобиля, один грузовой автомобиль, гараж и надворные постройки. Пожарные оперативно приступили к тушению.

К 17:35 пожар был локализован, а к 17:50 открытое горение полностью ликвидировано. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины.

Причина возникновения пожара будет установлена дознавателями Госпожнадзора. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.



Анастасия Фартыгина