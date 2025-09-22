Иностранцам продлили разрешение платить за газ не только в Газпромбанке

Ранее такой порядок действовал до 1 октября 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает возможность иностранным покупателям оплачивать поставки российского газа не только через Газпромбанк, но и через другие кредитные организации. Новый режим расчетов будет действовать до 31 декабря 2025 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Ранее такой порядок действовал до 1 октября 2025 года. С весны 2022 года Газпромбанк стал ключевым звеном в рублевых расчетах за газ с недружественными странами. После введения санкций против банка со стороны США в ноябре прошлого года Путин обновил правила платежей, позволяя использовать другие банки и посредников для расчетов.

Несмотря на расширение возможностей, обязательства по контрактам будут считаться выполненными только при перечислении средств на счет поставщика газа, компании «Газпром», в Газпромбанк. Таким образом, уполномоченный статус Газпромбанк сохраняет, что обеспечивает продолжение взаимодействия с иностранными покупателями в условиях изменившейся международной торговли.

Напомним, что Европейский союз согласовал с Соединенными Штатами очередной, 19-й пакет антироссийских санкций



Анастасия Фартыгина