ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 23 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,43 рубля, юань — на 0,02 рубля, а евро — на 0,08 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,02 рубля;
- евро — 98,96 рубля;
- юань — 11,73 рубля.
