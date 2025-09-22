Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 сентября

18:12, 22.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Jp Valery на Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 23 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,43 рубля, юань — на 0,02 рубля, а евро — на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,02 рубля;
  • евро — 98,96 рубля;
  • юань — 11,73 рубля.
Анастасия Фартыгина

