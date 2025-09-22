Один игрок «Рубина» вошел в расширенный состав сборной России

В октябре сборная сыграет с Ираном и Боливией

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Информация опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренерский штаб сборной России включил в расширенный список 42 футболистов. В том числе, вратаря «Рубина» Евгения Ставера, единственного представителя казанского клуба. Наибольшее представительство в сборной у московского «Динамо» — семь. По одному игроку из «Рубина», «Ахмата», французского «ПСЖ», «Атланты» из США и испанского «Реала Сосьедада».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В октябре сборная России проведет два матча на домашнем поле — 10-го числа с Ираном в Волгограде, 14-го числа с Боливией в Москве.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин