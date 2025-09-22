Кристиан Хорнер покинул «Ред Булл» спустя 20 лет работы в команде

Соглашение предусматривает возможность для Хорнера приступить к работе в другой команде со следующего сезона, однако он сможет вернуться в паддок «Формулы-1»

Согласно информации, разрыв контракта обойдется «Ред Булл» в сумму около 80 млн фунтов стерлингов (более $108 млн) в качестве компенсации. Соглашение предусматривает возможность для Хорнера приступить к работе в другой команде со следующего сезона, однако он сможет вернуться в паддок «Формулы-1» не ранее второго квартала 2026 года, сообщает The Telegraph.

Первоначальный контракт Хорнера с «Ред Булл», рассчитанный до конца 2030 года, предусматривал отступные свыше 100 млн фунтов стерлингов, включая бонусы. Однако стороны пришли к компромиссу, согласно которому Хорнер получит около 70% от этой суммы.

Официальное подтверждение ухода Хорнера было опубликовано на сайте «Ред Булл» в понедельник.

— Мы хотели бы поблагодарить Кристиана за его исключительную работу на протяжении последних 20 лет. Благодаря своей неустанной самоотдаче, опыту, знаниям и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в становлении «Ред Булл» в качестве одной из самых успешных и привлекательных команд в «Формуле-1». Спасибо за все, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды, — заявил генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям компании Red Bull Оливер Минцлафф.

Хорнеру 51 год. Он руководил командой «Ред Булл» с момента ее основания в 2005 году. За 20 лет работы под его руководством команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а пилоты «Ред Булл» восемь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Анастасия Фартыгина