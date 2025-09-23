Сегодня в Татарстане потеплеет до +29 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-западный 6—11 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Утром температура составит около +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +24 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина