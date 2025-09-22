К концу недели температура воздуха в Татарстане не превысит +11 градусов

Жителей ждет несколько дней теплой и солнечной погоды, однако к концу недели ожидаются значительные похолодания и дожди

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана ждет несколько дней теплой и солнечной погоды, однако к концу недели ожидаются значительные похолодания и дожди. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

— Сентябрь продолжает радовать жителей Татарстана солнечными днями и теплом. В прошедшие выходные под влиянием ложбины северного циклона на преобладающей территории республики сохранялась сухая погода, локально из-за близости атмосферного фронта отмечался слабый дождь, — говорится в сообщении.

Сегодня в республике сохранится влияние тылового гребня, осадки маловероятны, в полдень воздух прогрелся до 23 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз на ближайшие дни:

23 сентября: существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы — местами туман. Минимальная температура воздуха от 11 до 16 градусов, днем юго-западные потоки обеспечат вынос очень теплых воздушных масс, столбики термометров повысятся до 29, возможны усиления ветра до 15—17 м/с.

24 сентября: ночью без существенных осадков, минимальные температуры воздуха от 10 до 15 градусов. Днем с приближением к западным границам республики холодного атмосферного фронта погода начнет меняться. Местами кратковременный дождь, температурный фон заметно понизится, днем будет не выше 18 градусов, лишь на крайнем востоке республики воздух прогреется до +25.

25 сентября: облачная погода с прояснениями. Ночью при прохождении атмосферного фронта ожидается небольшой и умеренный дождь. Днем кратковременный дождь сохранится преимущественно на востоке РТ. Минимальная температура воздуха ночью составит +4 градуса, максимальная температура воздуха днем ожидается не выше +12.

26—27 сентября: сохранится неустойчивый характер погоды, временами с дождем. Температурный фон существенно не изменится, днем будет от 6 до 11 градусов.

Рената Валеева