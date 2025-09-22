В Казани сократили время работы мобильных пунктов вакцинации у станций метро

С 23 сентября в Казани мобильные пункты вакцинации, расположенные у шести станций метро, будут работать на один час меньше. Изменение режима работы связано с сокращением светового дня.

Теперь поставить прививку можно с 7:30 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:30) возле станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Привиться могут все желающие старше 18 лет, при себе необходимо иметь паспорт.

Мобильные пункты вакцинации начали свою работу в начале августа. За это время более 14 тысяч человек привились от гриппа, а почти 1,5 тысячи — против пневмококковой инфекции, сообщили в управлении здравоохранения Казани.

Напомним, что в этих мобильных пунктах можно пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане этой осенью планируется привить от гриппа 2,4 млн человек, что составляет 60% населения. Специалисты отмечают, что наиболее благоприятное время для вакцинации — сентябрь и октябрь.

Рената Валеева