ОЭЗ «Иннополис» одобрила проекты на 11 млрд рублей с созданием почти 800 рабочих мест

Общие налоговые поступления от их реализации в течение пяти лет превысят 7,3 млрд рублей

Под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», на котором были рассмотрены и одобрены проекты резидентов и новых партнеров ОЭЗ с общим объемом инвестиций свыше 11 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать 790 новых рабочих мест.

Ожидается, что общие налоговые поступления от их реализации в течение пяти лет превысят 7,3 млрд рублей, а средняя зарплата сотрудников составит 178,7 тыс. рублей.

Для осуществления технико-внедренческой деятельности на площадках ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском районе одобрены проекты компаний:

ООО «СТАНДАРТ» — комплексная автоматизация и роботизация складских терминалов и производственных площадок (170,9 млн рублей, 8 рабочих мест).

ООО «НПП Модуль» — разработка линейки контроллеров движения беспилотных систем (223,3 млн рублей, 10 мест).

ООО «Ви ЛАБ» — производство передового сетевого оборудования (152,8 млн рублей, 10 мест).

ООО «АФФ.РУ» — платформа партнерского маркетинга (156,8 млн рублей, 20 мест).

ООО «Си Ти Софт» — аналитическая платформа на базе ИИ (248,2 млн рублей, 17 мест).

ООО «Прометей-Т» — высокотехнологичные робототехнические комплексы и системы автоматизации (203,3 млн рублей, 15 мест).

ООО «КВИНТ СТРИМ» — цифровая аналитическая платформа для управления экономикой медчреждений (138,7 млн рублей, 23 места).

Для осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Иннополис» на территории Лаишевского муниципального района одобрены проекты компаний:

ООО «Великан» — производство отечественных машин для обслуживания ледового покрытия (260 млн рублей, 18 рабочих мест).

ООО «АлгаРитм» — роботизированные комплексы (999,6 млн рублей, 100 рабочих мест).

ООО «ЭНТЕК» (группа компаний КЭР) — отечественное производство газотурбинных установок (1 млрд рублей, 102 рабочих места).

Кроме того, рассмотрен проект компании «ICL Техно» (ООО «АЙСИЭЛ ТЕХНО») о расширении завода на территории ОЭЗ за счет строительства второй очереди.



Рената Валеева