Генпрокурор Краснов дал старт строительству Центра стрельбы из лука в Казани

Новый спортивный объект будет построен на площадке около стадиона «Тасма»

Генпрокурор России Игорь Краснов посетил школу олимпийского резерва в Казани, где состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового Центра стрельбы из лука. Объект разместится на территории школы и станет профессиональной базой для подготовки будущих чемпионов.

— Сегодня мы закладываем дом для стрелков, для детей — для тех, кто будет заниматься этим видом спорта. Я думаю, что это будет точкой притяжения не только спортсменов, не только детей, но и их родителей, тренеров. И всех татарстанцев. И не только татарстанцев — всех россиян! Я желаю всем успехов! И чтобы ваши стрелы попадали всегда в десятку, — заявил генпрокурор.

Ранее в рамках своего визита в Казань Краснов возложил венок к Вечному огню колоннады Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны в парке Победы.

Рената Валеева