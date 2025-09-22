Генпрокурор Краснов почтил память героев Великой Отечественной войны в Казани

Краснов прибыл в Казань для участия в торжественном открытии IV Всероссийского турнира по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора РФ

В рамках своего рабочего визита в Казань генпрокурор России Игорь Краснов возложил венок к Вечному огню колоннады Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе.

взято с телеграм-канала Генпрокуратуры России

Напомним, что Краснов прибыл в Казань для участия в торжественном открытии IV Всероссийского турнира по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора РФ и церемонии закладки первого камня в строительство нового спортивного комплекса для юных лучников.

В аэропорту Казани генпрокурора встречали прокурор Татарстана Альберт Суяргулов и раис РТ Рустам Минниханов.

Всероссийский турнир по стрельбе из лука пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» с 22 по 26 сентября. В соревнованиях примут участие более 600 юных спортсменов из разных регионов России.

Рената Валеева