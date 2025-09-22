Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию

Пересдача экзамена занимает почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, позволяющий девятиклассникам, не прошедшим ГИА, обучиться рабочей профессии. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект направлен на расширение возможностей для выпускников, не сдавших ОГЭ.

Авторы инициативы отмечают, что многие девятиклассники, не справившиеся с ОГЭ, лишены возможности получить профессиональное образование. Пересдача экзамена занимает почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации.

Законопроект предоставляет таким ученикам возможность бесплатно пройти профессиональное обучение, сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о профессии рабочего или должности служащего. После освоения основных школьных программ они также смогут сдать ГИА и получить школьный аттестат.

Напомним, что в Татарстане в 10 раз увеличили оплату труда педагогов на ГИА.

Рената Валеева