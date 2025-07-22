В Татарстане в 10 раз увеличили оплату труда педагогов на ГИА

Часовая ставка для таких педагогов теперь составляет 200 рублей вместо прежних 19 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане значительно повысили зарплату учителей, участвующих в организации Государственной итоговой аттестации (ГИА). Часовая ставка для таких педагогов теперь составляет 200 рублей вместо прежних 19 рублей. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабмине.

— Это достойное вознаграждение за непростой труд в период организации и проведения отдельных этапов ГИА, — уточнил министр.

В этом году в республике было открыто 84 пункта для сдачи экзаменов, где работали 6 325 педагогов. Мониторинг процесса аттестации обеспечивали 748 специалистов. Эти меры направлены на повышение объективности результатов экзаменов и предотвращение утечек информации.

Кроме того, в Татарстане была успешно проведена работа по предотвращению отказов от сдачи ГИА и соблюдению конфиденциальности данных выпускников и их родителей. В результате в Казани только три ученика отказались от сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ), а среди сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не было ни одного отказа.

Анастасия Фартыгина