Кремль: Путин сегодня сделает важное заявление на совещании с членами Совбеза
Его стоит ждать после 14:00 мск
Президент России Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором ожидается ряд важных заявлений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».
— Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений, — заявил Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, совещание запланировано на середину дня, примерно между 14:00 и 14:30. Песков подчеркнул, что остальные запланированные встречи президента будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения в СМИ.
Ранее Путин сообщил, что в оборонно-промышленном комплексе России наблюдается полная загрузка производственных мощностей.
