Михаила Афанасьева единогласно переизбрали мэром Зеленодольска

Это будет его второй срок на посту главы города

Фото: Михаил Захаров

Депутаты Казгордумы единогласно переизбрали Михаила Афанасьева на должность мэра Зеленодольска. Это будет его второй срок на посту главы города.

Перед началом голосования Афанасьев обозначил приоритеты работы на предстоящий период, подчеркнув, что главная цель — сохранить и приумножить достижения последних лет.

Афанасьев отметил, что состав депутатского корпуса обновился почти наполовину, но выразил уверенность, что новые цели и задачи будут реализованы.

предоставлено пресс-службой АИР

Михаил Афанасьев родился 29 января 1971 года в селе Большой Толкиш Чистопольского района. Его карьера началась в 2010 году с должности главы Лаишевского района. В 2019 году он был назначен руководителем исполкома Зеленодольского района, а в сентябре 2020 года занял пост мэра Зеленодольска.

Афанасьев является заслуженным работником сельского хозяйства РТ. В 2017 году он был награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ», а в 2019 году получил медаль «За доблестный труд».

Рената Валеева