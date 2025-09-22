Из-за ограничений в аэропорту Сочи задерживаются четыре рейса в города Татарстана
Из казанского аэропорта также ожидается задержка вылета двух рейсов
В связи с введенными в воскресенье ограничениями в международном аэропорту Сочи, связанными с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов, задерживается вылет нескольких рейсов, в том числе направляющихся в Казань и Нижнекамск. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Сочи.
По данным на 22 сентября, задерживаются следующие рейсы:
- Сочи — Казань. Рейс FV-6201 задержан на 6 часов — с 11:20 до 17:05. Рейс DP-337 с 16:05 до 16:55.
- Сочи — Нижнекамск. Рейс N4-429 задержан с 13:55 до 17:15. Рейс DP-353 — с 14:40 до 15:20.
В свою очередь, из казанского аэропорта также ожидается задержка вылета двух рейсов в Сочи:
- Рейс DP 338 вылетит вместо 12:05 в 13:10.
- Рейс FV 6202 вместо 16:15 вылетит в 21:30.
— Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме. На текущий момент задержаны вылеты 20 рейсов. В течение 1-2 дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание, — говорится в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».