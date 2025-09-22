Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за вовлечение детей в курение

Проектом закона предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты детей от вовлечения в курение и потребление никотинсодержащей продукции. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту, пишет РИА «Новости».

Инициатива предусматривает введение уголовной ответственности за повторное вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции, после уже имеющегося административного наказания.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие административные штрафы не всегда являются эффективной мерой пресечения систематических нарушений. В связи с этим предлагается ужесточить наказание за повторное вовлечение ребенка в курение.

Проектом закона предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок.

Реальное время / realnoevremya.ru

В случае, если правонарушение совершено родителем, педагогом или другим лицом, обязанным заботиться о ребенке, наказание будет более строгим, как указано в инициативе.



Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для электронных сигарет на территории региона.

Рената Валеева