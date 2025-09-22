На Лебяжьем озере прошли соревнования Детской лиги РТ по триатлону

В шестом этапе приняли участие около двухсот юных атлетов

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Накануне на майдане у озера Светлое Лебяжье прошел шестой этап республиканских соревнований Детской лиги РТ по триатлону. Юные триатлонисты от 7 до 12 лет преодолели два этапа дистанции — кросс и велогонку — общей протяженностью до 7,3 км. Генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону второй год подряд выступает группа компаний «СМУ-88».

«Каждый старт Детской лиги для ребят — настоящее приключение: новые трассы, новые вызовы, новые эмоции. Здесь они учатся справляться с трудностями, поддерживать друг друга и радоваться каждому преодоленному километру. Такие моменты формируют характер, воспитывают силу воли и уверенность в себе, а мы рады быть рядом и поддерживать их на этом пути», — отметил генеральный директор ГК «СМУ-88» Наиль Галеев.

Соревнования Детской лиги проходили одновременно с чемпионатом и первенством Казани по триатлону. В общей сложности в мероприятиях приняли участие около трехсот триатлонистов со всей республики.

Соревнования Детской лиги РТ по триатлону проходят в течение года среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Этапы соревнований включают в себя акватлон, классический триатлон, зимний дуатлон и дуатлон-кросс. Следующий этап соревнований пройдет 26 октября в Зеленодольске. Итоги планируют подвести в декабре на Центральном стадионе Казани.

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Всего в прошлом году в республиканских соревнованиях лиги приняло участие более 1300 юных триатлонистов.