В Татарстане за сутки пожарные 10 раз выезжали на тушение возгораний

Восемь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП

За прошедшие сутки, 21 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 10 раз выезжали на тушение пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо борьбы с огнем, пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам и четыре раза оказывали содействие другим службам. Также восемь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.

Накануне спасатели Татарстана ликвидировали семь пожаров за минувшие сутки.

Рената Валеева