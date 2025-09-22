Депутат предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

Их выплаты должны быть определены двукратным размером от зарплат сотрудников

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением ограничить зарплаты главврачей и директоров школ — они не должны превышать зарплаты сотрудников более чем в два раза. Об этом пишет РИА «Новости».

Он предлагает установить «специальное правило» для медицинских и образовательных организаций всех уровней, согласно которому «заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%».

— Предел в 100% — это управленческая надбавка, достаточная для оценки повышенной ответственности руководителя, юридически и экономически ее необходимо привязать к зарплате персонала, — пояснил Миронов. По его мнению, дальнейший рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат.

— Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого мы наблюдаем чрезмерный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала, — подчеркнул лидер «Справедливой России».

По мнению Миронова, такая ситуация негативно сказывается на мотивации сотрудников.

— У обычных врачей, медсестер, учителей это разрушает мотивацию к работе, и такая система оплаты труда способствует профессиональному выгоранию работников, уходу из профессии. Во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров, — заключил политик.

Предложение Миронова направлено на устранение диспропорций в оплате труда в бюджетной сфере и, как он считает, должно способствовать повышению привлекательности профессий в медицине и образовании.

Напомним, в кабмине Татарстана приняли решение выделить дополнительные деньги на поддержку молодых врачей. Базовая поддержка состоит в том, что в течение первых трех лет работы молодые специалисты получают ежемесячную надбавку в размере 2,5 тыс. рублей.

Рената Валеева