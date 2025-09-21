Новости происшествий

Молодой водитель въехал в столб в Авиастроительном районе Казани

14:09, 21.09.2025

Он не имел права управления транспортными средствами категории B

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Казани

Сегодня, около 12:40 мск, в Авиастроительном районе Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал молодой водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi A8, 2004 года рождения, двигаясь по улице Копылова со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Белинского, не выбрал безопасную скорость, что привело к потере управления. Молодой человек не имел права управления транспортными средствами категории B.

скриншот видео Госавтоинспекции Казани

— Предварительно, в нарушение требований пункта 10.1 ПДД, водитель не выбрал безопасную скорость, позволяющую контролировать движение транспортного средства, совершил наезд на бордюр, после чего наехал на световую опору, — сообщили в ГАИ Казани.

Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение на скорой помощи. Пассажиров в автомобиле не было.

Рената Валеева

