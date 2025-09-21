В Татарстане будут судить мужчину за попытку подкупа полицейского
Сотрудник от взятки отказался
Следком России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении жителя республики, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 22 апреля 2025 года в селе Высокая Гора обвиняемый, управляя автомобилем, был остановлен сотрудниками полиции за нарушение ПДД — отсутствие ремня безопасности и водительского удостоверения. Чтобы избежать составления протокола об административном правонарушении, мужчина предложил полицейскому денежное вознаграждение. Сотрудник полиции от взятки отказался, а противоправные действия злоумышленника были пресечены.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».