МЧС назвало основные причины несчастных случаев при восхождении в горы

Недостаточная физическая и техническая подготовка, недостаток опыта у туристов, а также неправильный подбор группы могут привести к несчастным случаям при восхождениях в горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пишет ТАСС.

— К несчастным случаям могут привести недостаточная физическая и техническая подготовленность, несоответствие избранного маршрута силам и опыту туристов, неправильный подбор группы, отсутствие схоженности, — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули важность опыта и авторитета руководителя группы, дисциплины и четкого распределения обязанностей. Недостаточное знание маршрута, необоснованные его изменения, пренебрежение страховкой или ее неправильное применение, переоценка собственных сил и недооценка трудностей маршрута также могут иметь серьезные последствия.

Согласно данным МЧС, за первые 8 месяцев 2025 года в России было зарегистрировано 20,5 тыс. туристских групп, что на 1,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Главными «горами-убийцами» на планете считаются К2 в горной системе Каракорум, Аннапурна в Гималаях, Нангапарбат в Пакистане и пик Победы в Киргизии, рассказала альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории России женщина, покорившая Эверест.

