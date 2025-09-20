Россия снова стала главным импортером автомобилей из Китая
Китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на 25%, однако по сравнению с прошлым годом они сократились вдвое, составив $796,4 млн
В августе 2025 года Россия увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимального уровня с начала года. Это позволило стране вновь занять позицию основного покупателя китайских автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на 25%, однако по сравнению с прошлым годом они сократились вдвое, составив $796,4 млн. Последний раз такой объем импорта наблюдался в конце 2024 года.
Российские компании, которые в апреле утратили статус крупнейших покупателей китайских автомобилей, в августе вновь заняли лидирующие позиции. С начала года импорт легковых автомобилей из Китая значительно снизился из-за повышения утильсбора, составив $4,1 млрд по сравнению с 9,15 млрд за аналогичный период 2024 года.
В целом Китай экспортировал автомобили на $10,2 млрд в августе, что на 20% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За восемь месяцев 2025 года экспорт составил $69,4 млрд, что также превышает показатели за тот же период 2024 года ($59,2 млрд).
Напомним, что российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО «Джили-Моторс») объявило об отзыве 17,7 тыс. седанов Geely Emgrand для проведения проверки и возможной замены крышек топливного бака. Также китайский автопроизводитель Xiaomi объявил об отзыве около 116,8 тыс. электрических седанов модели SU7 стандартной версии. Причиной стали выявленные проблемы в работе системы помощи водителю.
