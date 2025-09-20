В Татарстане зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещей

В том числе пострадали 3 036 детей

Фото: Реальное время

По данным на 18 сентября 2025 года, в Татарстане зафиксирован 12 351 случай обращения в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Среди пострадавших 3 036 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в следующих городах и районах:

Казань — 5 105 случаев;

Набережные Челны — 965 случаев;

Нижнекамский район — 732 случая.

Также сообщается о 22 случаях иксодового клещевого боррелиоза и пяти случаях клещевого энцефалита, два случая — местные. Укусы произошли в лесах Высокогорского и Менделеевского районов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом сезоне проведены противоклещевые обработки на площади 2 961,9 гектара, что на 6% больше запланированного. Эффективность обработок проверена на площади 2 334,5 гектара, где клещи не были обнаружены.

Напомним, что в текущем году было исследовано 6,4 тыс. клещей, снятых с людей. Возбудители различных инфекций были обнаружены в следующих процентах:

иксодовый клещевой боррелиоз — 17% (1 065 клещей);

моноцитарный эрлихиоз человека — 0,6% (38 клещей);

гранулоцитарный анаплазмоз человека — 1,3% (74 клеща);

клещевой вирусный энцефалит — 0,6% (37 клещей).

Анастасия Фартыгина