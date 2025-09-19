«Ак Барс» остался на предпоследнем месте на Востоке после победы над «Салаватом»

Команда Гатиятулина остается в числе аутсайдеров конференции

«Ак Барс» остался на предпоследнем месте в Восточной конференции после шести матчей в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина опережает в таблице лишь «Салават Юлаев».

В активе «Ак Барса» стало пять очков, что на два балла больше, чем у последней команды конференции. В пятницу «барсы» обыграли «Салават Юлаев» в Казани со счетом 3:1. Это первая победа «Ак Барса» дома в текущем сезоне.

Лидируют в Восточной конференции «Трактор» и «Металлург» с десятью набранными очками. Лидер общей таблицы КХЛ — «Торпедо» с 12 баллами.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 сентября в Казани с «Авангардом» в 16.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин