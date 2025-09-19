ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 20 сентября
Рубль усилился в отношении евро
Банк России опубликовал курс валют на субботу, 20 сентября. По отношению к доллару и юаню рубль ослабил свои позиции, а вот по отношению к евро наоборот.
Доллар вырос на 0,42 рубля, юань — на 0,04 рубля, а евро упал на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,59 рубля;
- евро — 98,88 рубля;
- юань — 11,71 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».