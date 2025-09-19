ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 20 сентября

Рубль усилился в отношении евро

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 20 сентября. По отношению к доллару и юаню рубль ослабил свои позиции, а вот по отношению к евро наоборот.

Доллар вырос на 0,42 рубля, юань — на 0,04 рубля, а евро упал на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 83,59 рубля;

евро — 98,88 рубля;

юань — 11,71 рубля.

Наталья Жирнова