«Ак Барс» представил альтернативные свитеры для матчей с «Салаватом»
С флагом Татарстана с золотой окантовкой и логотипом «Зеленого дерби»
«Ак Барс» представил альтернативные игровые свитеры для матчей с «Салаватом Юлаевым» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На форме в области груди появился флаг Татарстана с золотой окантовкой и логотипом «Зеленого дерби». Альтернативные свитеры выполнены с отсылкой к первой специальной форме в истории противостояния клубов.
Впервые команды сыграют в обновленной форме уже сегодня — в 19.00 по московскому времени в Казани. В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» на момент старта матча занимают два последних места в таблице Восточной конференции.
