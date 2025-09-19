«Ак Барс» представил альтернативные свитеры для матчей с «Салаватом»

С флагом Татарстана с золотой окантовкой и логотипом «Зеленого дерби»

«Ак Барс» представил альтернативные игровые свитеры для матчей с «Салаватом Юлаевым» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На форме в области груди появился флаг Татарстана с золотой окантовкой и логотипом «Зеленого дерби». Альтернативные свитеры выполнены с отсылкой к первой специальной форме в истории противостояния клубов.

Впервые команды сыграют в обновленной форме уже сегодня — в 19.00 по московскому времени в Казани. В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» на момент старта матча занимают два последних места в таблице Восточной конференции.

Зульфат Шафигуллин