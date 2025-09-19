Татарстан получит 135 млн рублей финансирования на расчистку рек

Также дополнительное финансирование получат Владимирская область и Чечня

Фото: Людмила Губаева

Татарстан получит дополнительно 135 млн рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по расчистке рек в 2025 году. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписано правительством.

Вместе с Татарстаном дополнительное финансирование также получат Владимирская область и Чечня.

Данное решение позволит увеличить объемы работ по улучшению экологического состояния водоемов в регионе в рамках федерального проекта «Вода России», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках проекта в Татарстане планируется проведение следующих мероприятий:

укрепление берегов рек;

дноуглубительные работы;

организация волонтерских мероприятий по уборке берегов рек и озер от бытового мусора.

Ранее в Татарстане стартовал второй этап работ по расчистке Мелекески и запланирована экореабилитация Ноксы.



Рената Валеева