Татарстан получит 135 млн рублей финансирования на расчистку рек
Также дополнительное финансирование получат Владимирская область и Чечня
Татарстан получит дополнительно 135 млн рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по расчистке рек в 2025 году. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписано правительством.
Вместе с Татарстаном дополнительное финансирование также получат Владимирская область и Чечня.
Данное решение позволит увеличить объемы работ по улучшению экологического состояния водоемов в регионе в рамках федерального проекта «Вода России», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие».
В рамках проекта в Татарстане планируется проведение следующих мероприятий:
- укрепление берегов рек;
- дноуглубительные работы;
- организация волонтерских мероприятий по уборке берегов рек и озер от бытового мусора.
Ранее в Татарстане стартовал второй этап работ по расчистке Мелекески и запланирована экореабилитация Ноксы.
