Татарстан четвертый год удерживает лидерские позиции среди регионов по очистке берегов рек и озер

В республике продолжается третий этап пилотного проекта «Свободный ток», который направлен на экологическую реабилитацию реки Казанки

Благодаря новому национальному проекту «Экологическое благополучие» в Татарстане стартовал второй этап работ по расчистке Мелекески и запланирована экореабилитация Ноксы. Об этом заявил министр экологии Александр Шадриков на пленарном заседании в рамках XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.



Кроме того, в республике продолжается третий этап пилотного проекта Министерства экологии РТ и Татарстанского отделения Русского географического общества «Свободный ток», который направлен на экологическую реабилитацию реки Казанки. Он реализуется при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Александр Шадриков также выделил высокую активность жителей, ежегодно принимающих участие в акции «Вода России». Республика Татарстан четвертый год удерживает лидерские позиции среди регионов по очистке берегов рек и озер.