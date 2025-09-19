Минцифры и Минобороны создадут рабочую группу для обсуждения «золотого диапазона» для 5G

Вопрос обсуждается уже долгое время, поскольку в настоящее время он занят различными пользователями, включая спецслужбы

Фото: Дарья Пинегина

Минцифры и Минобороны создают рабочую группу для изучения возможности использования частот «золотого диапазона» (3,4—3,8 ГГц) для развертывания сетей 5G в России. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах Kazan Digital Week, пишет РИА «Новости».



Вопрос высвобождения «золотого диапазона», который считается оптимальным для высокоскоростной передачи данных 5G, обсуждается уже долгое время, поскольку в настоящее время он занят различными пользователями, включая спецслужбы.

Шадаев отметил, что условия и необходимый объем финансирования для конверсии будут проработаны до конца года.

— То есть саму техническую возможность и в случае наличия технической возможности необходимый объем финансирования конверсии, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В апреле Шадаев сообщал о возобновлении дискуссии по «золотому диапазону» частот. В июне он допустил возможность использования этих частот для 5G в отдельных регионах, начиная с городов, расположенных дальше от центра.

Ранее Минцифры утвердило приказ о проведении аукциона на лицензии для построения сетей 5G в России до конца 2025 года. На аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800—4990 МГц, начальная стоимость которых составит 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. Победители торгов примут на себя обязательства по соблюдению графика покрытия связью городов с населением более 1 млн человек и количеству установленных базовых станций.

Рената Валеева