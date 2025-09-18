Путин допустил переименование Волгограда в Сталинград

С такой инициативой перед ним выступил Геннадий Зюганов

Фото: Реальное время

Владимир Путин на встрече с главами фракций политических партий пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. С такой инициативой к нему обратился глава КПРФ Геннадий Зюганов.



— Надо подумать. Местные жители решают, но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и тем, какую роль сыграл Сталин в победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать, — заявил президент.

Он также заявил, что решение о переименовании должно решаться на региональном уровне. На этой же встрече Владимир Путин предложил рассмотреть отмену патентной системы для трудовых мигрантов.

Наталья Жирнова