Начальником антикоррупционного отдела прокуратуры РТ стала Лилия Фаттахова

Прежний руководитель отдела с мая занимает пост зампрокурора республики

Прокурор Лилия Фаттахова в Советском райсуде Казани. Фото: Дарья Пинегина

О повышении по службе прокурора Лилии Фаттаховой стало известно сегодня на заседании Советского суда Казани. Генпрокуратура одобрила ее назначение начальником отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Татарстана, сообщает журналист «Реального времени».

Вакансия на должность открылась в мае, после назначения прежнего руководителя Тимура Нуриева на пост зампрокурора Татарстана.

В активе Фаттаховой — самые резонансные за последнее время дела о «раскулачивании» бывших и действующих государственных и муниципальных служащих. В их числе — уже дошедшие до решения иски прокурора республики к экс-мэру Бугульмы Линару Закирову, бывшему замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову, экс-главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову и другие.

Фаттахова участвует в рассмотрении исков к отставному генералу МВД Владимиру Изааку. А сегодня она представляла интересы надзорного ведомства на предварительных слушаниях по делу однофамильца — бывшего министра образования — вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова. Напомним, в поступившем от прокурора Татарстана Альберта Суяргулова иске содержатся требования к уволенному по утрате доверия ВИП-чиновнику и его доверенным лицам на 651,3 млн рублей.

