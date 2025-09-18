Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон провел открытый урок в гимназии №107

Ученики профильного класса «Городское управление. Команда Казани» узнали о принципах человекоцентричности и комплексном развитии территорий

Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

В гимназии №107 состоялся первый открытый урок для профильного класса «Городское управление. Команда Казани». В роли преподавателей выступили депутат Госдумы России, член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон и префект территории «Старый город» Айрат Фаизов. Темой занятия стали принципы современного градостроительства и преобразования городской среды.

В ходе урока эксперты предложили десятиклассникам поразмышлять над тем, что означает «хороший район», какими достопримечательностями и качествами могут гордиться разные микрорайоны Казани, а также какие изменения они сами хотели бы в них внести.

Айрат Фаизов в своем выступлении сделал акцент на том, что современная Казань — это результат планомерной и системной работы последних 20 лет. Он подробно рассказал школьникам о реализации в столице Татарстана масштабных программ, таких как «Сто скверов», «Зеленый рекорд», «Наш двор», благодаря которым были реконструированы заброшенные участки и созданы новые общественные пространства.

предоставлено Ильей Вольфсоном

— За два десятилетия в городе было благоустроено 169 общественных пространств, высажено более 822 тыс. деревьев и 670 тыс. кустарников. Общий парковый ареал увеличился на 500 гектаров. Параллельно велась масштабная работа в жилом секторе: построено почти 18 млн кв. м жилья, капитально отремонтированы 4 тыс. домов, приведены в порядок 85% дорог и благоустроены 2,2 тыс. дворов. Эти усилия напрямую повлияли на качество жизни: население города выросло на 208 тыс. человек и превысило 1,3 млн, а продолжительность жизни увеличилась до 76,6 года, — привел данные префект.

Илья Вольфсон в свою очередь объяснил школьникам суть комплексного развития территорий (КРТ) на простом примере: «Представьте, что мы ремонтируем не одну квартиру, а весь дом, двор, улицу и квартал по единому плану, чтобы все сочеталось и работало вместе. Главная цель КРТ — повышение качества городской среды, а ключевые участники процесса — городские власти, инвесторы и, что крайне важно, сами жители».

Депутат отметил, что стареющие районы необходимо «омолаживать», и что просто строить новые дома на окраинах недостаточно — нужно обновлять и существующие кварталы. Он привел в пример успешные проекты реновации в московском Южном порту, жилом комплексе «Зиларт» и территории «Севкабель-Порт» в Санкт-Петербурге, а также подробно остановился на казанском опыте, где мастер-план «Новой Портовой» предусматривает создание полноценного микрорайона с жильем, школами, детскими садами, парками и благоустроенной набережной.

предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

— Важно понимать, что развитие городской среды — это не только парки и скверы, хотя такие трансформации первыми бросаются в глаза. Это, прежде всего, создание всей необходимой социальной инфраструктуры, — отметили спикеры.

За последние 20 лет в Казани было построено 146 детских садов и 96 школ, капитально отремонтированы 41 детский сад и 181 школа. В сферу здравоохранения инвестировано 70 млрд рублей: построено 13 больниц и современных корпусов, отремонтировано 72 объекта здравоохранения. Значительное внимание уделяется спорту: количество казанцев, регулярно занимающихся физкультурой, выросло в шесть раз (с 10,6 до 66%), построено 63 новых спортивных сооружения и 129 универсальных площадок. Благодаря развитию культурной и туристической инфраструктуры Казань теперь ежегодно принимает 4,5 млн туристов против 460 тыс. в 2005 году.

Эти достижения вывели Казань в число самых динамично развивающихся столиц России. Город стал лидером в рейтинге «умных городов» (82% муниципальных услуг переведено в цифровой формат, а время их получения сократилось вчетверо), вошел в шорт-лист Международной премии Гуанчжоу по городским инновациям и был признан одним из пяти самых чистых городов мира по версии сервиса Booking.com.



Анастасия Фартыгина