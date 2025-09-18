Ак Барс Банк объявил на Kazan Digital Week — 2025 о запуске Карты жителя «Алга, Башкортостан»

Ак Барс Банк выпустит Карту жителя «Алга, Башкортостан» совместно с Башкирским регистром социальных карт. Договор об организации взаимодействия подписан 18 сентября 2025 года в рамках Международного форума Kazan Digital Week.

Новый продукт станет аналогом Карты жителя Республики Татарстан от Ак Барс Банка, которая объединяет в себе финансовые и социальные сервисы. В карте для жителей Башкирии сочетаются функции банковского, дисконтного, транспортного, социального, идентификационного и образовательного приложений, повышающих качество жизни местного населения.

Владельцы Карт жителя «Алга, Башкортостан» смогут получать привилегии по программе лояльности платежной системы «Мир» и от партнеров проекта на территории республики. Будут доступны оплата проезда в общественном транспорте со скидкой по подключенной транспортной карте «Алга», просмотр истории поездок и чеков, покупка билетов на автобусы Башавтотранса в ее мобильном приложении (6+). Также эти карты можно будет использовать для получения льгот и как пропуск в офис или школу.

Оформить Карту жителя «Алга, Башкортостан» все желающие жители республики смогут бесплатно в местных офисах Ак Барс Банка при предъявлении паспорта и СНИЛС.

