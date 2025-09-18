В России собрано 114 млн тонн зерна с начала года

Основной вклад в урожай в 2025 году вносят регионы центральной России и Поволжья

Российские аграрии с начала 2025 года собрали около 114 млн тонн зерна, включая 84 млн тонн пшеницы. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Прогноз по общему урожаю зерна в 135 млн тонн по итогам года сохраняется, пишет ТАСС.

— На текущий день мы собрали порядка 114 млн тонн зерновых, из них 84 млн тонн пшеницы. В целом наши планы по прогнозу по урожаю зерновых остаются на уровне 135 млн тонн, — сказала Лут.

Министр отметила, что основной вклад в урожай в 2025 году вносят регионы центральной России и Поволжья.

— Ждем объемы по Сибири. Но сильно упали объемы производства на юге в связи с природно-климатическими условиями. Сначала у нас с вами были заморозки, потом была засуха, — добавила Лут, указав на негативное влияние неблагоприятных погодных условий на урожай в южных регионах страны.

