Рустам Минниханов посетил фестиваль «Технофест» в Стамбуле

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил фестиваль авиации, космонавтики и технологий «Технофест» в Стамбуле. Организатором масштабного мероприятия выступает Министерство промышленности и технологий Турции.

«Технофест», проходящий уже в 12-й раз, является крупнейшим фестивалем технологий в Турции и направлен на популяризацию науки, технологий и инноваций среди общественности. Фестиваль включает в себя конкурсы технологий, захватывающие авиашоу, концерты и другие развлекательные и познавательные мероприятия.

В рамках визита на «Технофест» Минниханов ознакомился с экспозициями компаний-участниц, представивших передовые разработки в области авиации, космонавтики и других высокотехнологичных отраслях. Он также осмотрел уличную экспозицию авиационной техники, где были выставлены современные и исторические модели самолетов и вертолетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минниханов подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для развития науки и техники, а также для привлечения молодежи к инженерным и научным профессиям.

Напомним, Минниханов находится с рабочей поездкой в Турецкой Республике. Ранее он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий.



Рената Валеева