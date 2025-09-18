Виновник смертельного ДТП у села Каймары получил 6 лет колонии

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Суд вынес приговор по делу Ленара Низамова, признанного виновным в смертельном ДТП, произошедшем в январе этого года на трассе у села Каймары. Бывший учредитель юрфирмы, Низамов был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и лишен права управления транспортными средствами на три года, сообщает телеканал ТНВ.

По версии следствия, Низамов, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. После аварии, как утверждает следствие, Низамов покинул место происшествия, явившись в ГИБДД лишь спустя два дня в сопровождении адвоката.

В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, Низамов употреблял алкоголь за рулем, однако сам обвиняемый утверждал, что запись носит шуточный характер. В своих показаниях Низамов также неоднократно менял свои объяснения, сначала заявляя, что потерял сознание, а затем ссылаясь на шоковое состояние и потерю памяти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последнем слове подсудимый признал свою вину, заявив, что был трезв в момент аварии, и просил суд учесть наличие у него двоих малолетних детей. Государственное обвинение настаивало на восьми годах лишения свободы. Суд, вынося решение, учел обстоятельства дела и смягчающие факторы, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

На судебном заседании присутствовали родственники погибшего и осужденного, однако комментировать вынесенный приговор они отказались. Адвокаты Низамова имеют право обжаловать решение суда в Верховном суде Татарстана в течение 15 дней.

Анастасия Фартыгина