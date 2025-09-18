Не более 10% компаний в России имеют страховку от киберпреступлений

Основными покупателями киберстраховок являются крупные корпорации из финансовой, промышленной и ретейл-отраслей

Фото: Максим Платонов

Не более 10% российских компаний имеют страховые полисы, защищающие от киберпреступлений. Основными покупателями киберстраховок являются крупные корпорации из финансовой, промышленной и ретейл-отраслей. Об этом сообщил ТАСС партнер технологической практики компании «Технологии доверия» Максим Иванов в кулуарах форума Kazan Digital Week.

— Сегодня в России не более 10% российских компаний застрахованы от киберпреступлений. В основном киберполисы покупают крупные корпорации, в частности из финансовой, промышленной и ретейл-отраслей. Малый и средний бизнес участвует пока не очень активно. Это связано с необходимостью дополнительных затрат на информационную безопасность, бюджет на которую, как правило, не заложен, — отметил Иванов.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, интерес к киберстрахованию значительно возрастает после крупных киберинцидентов, таких как утечка персональных данных.

— С каждым годом информация становится все более ценным активом, это напрямую влияет на рост числа обращений по оформлению киберстраховки. Среднегодовой прирост количества заявок на заключение киберстраховых договоров составляет порядка 25%, рост продолжится, — уточнил Иванов.

Типовые киберстраховые продукты предлагают базовое покрытие финансовых потерь, расходов на реагирование на инциденты и ответственности перед третьими лицами. Для крупного бизнеса разрабатываются комплексные решения, учитывающие отраслевую специфику.

Ранее правительство России утвердило план борьбы с киберпреступлениями, направленный на укрепление цифрового пространства и защиту граждан от онлайн-мошенничества.

Рената Валеева