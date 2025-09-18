Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в декабре
Она будет объединена с большой пресс-конференцией
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году состоится в декабре и будет объединена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».
— В 2025 году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией, — заявил представитель Кремля.
Точная дата проведения мероприятия пока не объявлена.
Напомним, что прямая линия с президентом в прошлом году длилась 4 часа 27 минут. Подробнее о мероприятии — в материале «Реального времени».
