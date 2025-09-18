«Зенит-Казань» завершил первый круг Кубка Победы без поражений

В заключительном матче в Москве обыграли «Динамо-ЛО»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» завершил первый круг группового раунда Кубка Победы без поражений. В заключительной игре в Москве команда Алексея Вербова обыграла «Динамо-ЛО» со счетом 3:1.

«Зенит-Казань» победил соперника в четырех партиях — 25:22, 25:18, 26:28, 25:14. Самым результативным в составе казанской команды стал Роман Романовский, набравший 18 очков. Также блокирующий казанцев сделал пять эйсов и семь блоков — больше всех за матч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первом круге группового раунда Кубка Победы «Зенит-Казань» одержал три победы с общим счетом 9:1. В активе подопечных Вербова девять набранных очков из девяти возможных. В группе А с казанским «Зенитом» также выступают московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» и «Динамо-ЛО».

С 25 по 27 сентября в Казани состоятся матчи второго круга группового раунда Кубка Победы.

В прежние годы Кубок Победы носил название Кубок Столетия (2023) и Кубок легенд (2024).

Зульфат Шафигуллин