В Казани загорелся автобус с пассажирами

В результате инцидента никто не пострадал

Фото: Артем Дергунов

Сегодня утром, около 5:45, на остановке «ул. Кутузова» в Казани произошло возгорание автобуса МАЗ-203 2016 года выпуска. Об этом сообщили в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

По информации предприятия, после появления задымления из моторного отсека экипаж автобуса прекратил движение, высадил всех пассажиров и отвел их на безопасное расстояние. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры были пересажены на другой автобус маршрута №89. Для обеспечения графика движения на линию был направлен резервный автобус из гаража.

Причины возгорания устанавливаются Госпожнадзором.

Рената Валеева