В Казани загорелся автобус с пассажирами
В результате инцидента никто не пострадал
Сегодня утром, около 5:45, на остановке «ул. Кутузова» в Казани произошло возгорание автобуса МАЗ-203 2016 года выпуска. Об этом сообщили в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».
По информации предприятия, после появления задымления из моторного отсека экипаж автобуса прекратил движение, высадил всех пассажиров и отвел их на безопасное расстояние. В результате инцидента никто не пострадал.
Пассажиры были пересажены на другой автобус маршрута №89. Для обеспечения графика движения на линию был направлен резервный автобус из гаража.
Причины возгорания устанавливаются Госпожнадзором.
