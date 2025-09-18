Российскую военную форму начнут шить только из отечественных тканей с 2027 года
Цель нововведения — полностью исключить закупки вещевого имущества у иностранных производителей
Согласно указу президента Владимира Путина, с 2026 года форма для российских военных будет производиться исключительно на территории России, а к 2027 году — исключительно из тканей российского производства. Цель нововведения — полностью исключить закупки вещевого имущества у иностранных производителей.
— Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу «принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку <...> вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ.
Ранее, в августе, президент поручил принять меры по сокращению сроков поставки маскировочных сетей, а также разработать механизм закупки и оперативной доставки материалов, необходимых для их изготовления, в волонтерские организации, изготавливающие маскировочные сети для нужд Вооруженных сил РФ.
