В России туристическим автобусам откроют выделенные полосы

Фото: Михаил Захаров

Минтранс России представил на общественное обсуждение законопроект, который позволит туристическим автобусам использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.



Согласно документу, все регионы России получат право определять перечень автобусов, которым будет разрешено движение по выделенным полосам. Речь идет о транспортных средствах массой свыше пяти тонн и вместимостью более восьми пассажиров.

В настоящее время такие полномочия есть только у городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Нововведение позволит каждому субъекту принимать решения с учетом региональных особенностей, инфраструктуры и потребностей жителей.

В Минтрансе подчеркнули, что инициатива в первую очередь касается туристического транспорта и транспортного обслуживания массовых мероприятий. Ожидается, что она позволит сократить время в пути и сделать поездки более комфортными для путешественников и отдыхающих.

Рената Валеева