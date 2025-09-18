Татарстан попал в число регионов с наиболее быстрорастущим рынком электромобилей

Среди других регионов с самой большой «электрификацией легкового автотранспорта» можно выделить Краснодарский край

По данным за 8 месяцев 2025 года, почти половина всех зарегистрированных в России электромобилей и гибридов приходится на Москву и Московскую область. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Всего за указанный период в России было зарегистрировано 25,2 тысячи новых автомобилей с «зарядкой на борту» — чистых электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV). 45% из них (11,3 тыс. шт.) встало на учет в Москве и Московской области, более 8% приходится на Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

Среди других регионов России с самой большой «электрификацией легкового автотранспорта» можно выделить Краснодарский край (6%), Свердловскую область (2,3%) и Татарстан (2,5%).

В топ-15 вошли следующие регионы:

Ростовская область (1,9%)

Крым и Севастополь (1,8%)

Челябинская область (1,6%)

Нижегородская область (1,6%)

Новосибирская область (1,5%)

Самарская область (1,3%)

Дагестан (1,2%)

Пермский край (1,2%)

Ставропольский край (1,1%)

Воронежская область (1,1%)

Самым популярным электромобилем в России в 2025 году является Zeekr 001 (1089 шт), а в лидерах среди гибридов — Voyah Free (3431 шт).

Рената Валеева