Гатиятулин ответил на вопрос о возможной отставке из «Ак Барса»

Тренер считает, что у него опытный штаб, который выправит ситуацию

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможной отставке. Рулевой «барсов» убежден, что ему со своим штабом удастся выправить ситуацию. «Ак Барс» после пяти матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

— Может ли нынешняя непростая ситуация привести к смене состава или тренерского штаба?

— У нас есть глубина среди защитников. Мы разбираем матчи, физическое состояние игроков и принимаем решения. Что касается штаба, то у нас опытный тренерский штаб, который проходил через разное. Мы понимаем, что нужно делать и будем работать в этом направлении, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти матчей на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Гатиятулина набрала три очка и идет десятой в турнирной таблице Востока. Столько же баллов у «Салавата Юлаева», замыкающего табель Восточной конференции.

В среду «Ак Барс» в домашней игре проиграл «Нефтехимику» со счетом 1:2. Обе шайбы «барсы» пропустили в третьем периоде, играя в меньшинстве.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 сентября в Казани с «Салаватом Юлаевым».

Зульфат Шафигуллин