На пьяного водителя из Челнов завели уголовное дело

В августе он напал на сотрудника ДПС

Фото: Динар Фатыхов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Набережных Челнов. Мужчина обвиняется в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в СУ СК по Татарстану в свое телеграм-канале.

Сообщается, что инцидент произошел 11 августа 2025 года. Пьяный мужчина за рулем автомобиля стал участником ДТП. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Они предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался и в ответ несколько раз ударил представителя власти.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее Бастрыкин потребовал доклад о нападении на кондуктора в Казани.

Наталья Жирнова