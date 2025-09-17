Дмитрий Козак подал заявление об отставке

Он рассматривает возможность перейти в другую сферу

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на два источника.

По имеющейся информации, в среду запланирована встреча Дмитрия Козака с сотрудниками аппарата.

Источники также отмечают, что бывший замглавы администрации рассматривает возможность перехода в бизнес-сферу. Дмитрий Козак известен как один из давних соратников президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Игорь Краснов рекомендован на должность председателя Верховного суда России.

Наталья Жирнова