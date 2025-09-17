Банк России опубликовал курс валют на четверг, 18 сентября
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 18 сентября
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 18 сентября. Согласно данным Центробанка, рубль немного усилился по отношению к основным денежным единицам.
Доллар подешевел на 0,16 рубля, юань — на 0,06 рубля. Евро подешевел больше всех — на 0,41 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,66 рубля
- доллар — 83 рубля
- евро — 98,3 рубля
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».