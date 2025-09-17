Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 18 сентября

17:52, 17.09.2025

Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 18 сентября. Согласно данным Центробанка, рубль немного усилился по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подешевел на 0,16 рубля, юань — на 0,06 рубля. Евро подешевел больше всех — на 0,41 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,66 рубля
  • доллар — 83 рубля
  • евро — 98,3 рубля
Наталья Жирнова

