В Госдуме разделились мнения о возможности локдауна из-за роста заболеваемости ОРВИ

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что Роспотребнадзор может принять решение о введении ограничительных мер

Фото: Михаил Захаров

Возможность введения частичного или полного локдауна в России из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом рассматривается, однако мнения в Госдуме по этому вопросу разделились.

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Абзацу», что Роспотребнадзор может принять решение о введении ограничительных мер, так как вспышка инфекционных заболеваний началась значительно раньше обычного.

— Сейчас действительно идет рост [заболеваемости] и ОРВИ, и ковида. Ковид не в очень тяжелой форме и не так много, а вот с ОРВИ большое количество людей даже в моем окружении. Локдаун будет или нет — пока сложно сказать. Роспотребнадзор должен сказать, нужно ли закрывать классы, школы, детские дошкольные учреждения или уходить на удаленку. Все может быть. В этом году очень рано эта инфекция появилась, — подчеркнула Соломатина.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат также рекомендовала офисным сотрудникам носить маски, чаще мыть руки и по возможности переходить на удаленный формат работы.

Согласно данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число больных ОРВИ выросло на 63%, а среди школьников зафиксирован двукратный рост заболеваемости.

Однако глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя ситуацию NEWS.ru, заявил, что вспышка ОРВИ является сезонным явлением и не выходит за рамки стандартной эпидемической ситуации, поэтому введение локдауна не требуется.



Рената Валеева